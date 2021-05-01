Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta - Son Dakika

Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta
01.05.2021 22:39
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.
(Mehmet Kalay/İHA)
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