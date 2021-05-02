Bakan Akar: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Bakan Akar: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi"

"Bizim yaptığımız mücadele sadece teröristlere karşı. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok"

"Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

"Tüm inlerine girdik"

"Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız, buna muktediriz, bunu yapacağız"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak'a gitti. Bakan Akar ve Komutanlar 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti. Birliğin şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Bölük Komutanı'na Türk Bayrağını teslim etti. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Akar'a, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bu bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.

"Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı. İftarın ardından askerlere hitap eden Bakan Akar, "Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün silahlarımız, araçlarımız gereçlerimiz yerli ve milli olacak inşallah"

Yürüttükleri mücadelenin sadece ve sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hale getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız. Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araçların gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların gereçlerin yüzde 70'i yerli ve milli oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız gereçlerimiz yerli ve milli olacak inşallah."

"Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız"

Bakan Akar, Türk Silahı Kuvvetlerinin haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hepinizi tek tek alnından öpüyorum"

Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığının kendileri için esas olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Şu anda yurt içinde yurt dışında, karada, denizde ve havada sizler gibi yoğun bir şekilde görevi başında olan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Hepinizi tek tek alnından öpüyorum. Anne ve babalarınıza selamlarımızı söyleyin, onlara şükranlarımızı iletin. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden şahsım ve komutanlarınız adına kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar.