Bakan Akar: Personelimiz Azerbaycan'a gitti, hazır bekliyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan mutabakat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan'a gittiğini açıklayarak, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının da katılımıyla video konferans yöntemiyle yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi, yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı.

Sene boyunca başarılı faaliyetleri yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelini tebrik eden Bakan Akar, Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini bildirdi. Savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Akar, Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında kalan topraklarını 'Tek Vatan Harekatı' ile kurtardığını söyledi.'1 GENERAL 35 SUBAYIMIZ DERHAL GÖREVE BAŞLAYACAK'Bakan Akar, 44 günde başarıyla tamamlanan harekatın ardından 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini belirterek, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını anımsattı. Akar, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar" diye konuştu.Bunun yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcı ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının oradaki faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Akar, "İnsani yardım faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı can kardeşlerimizin haklı, şerefli mücadelelerinde onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.'SİYASİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ'Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu belirten Bakan Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya ile iş birliği yaptığını anımsattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar, çalışmalar sonucu yaklaşık 3 bin Libyalının eğitim aldığını söyledi. Milli Mutabakat Hükümeti'nin BM tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin söz konusu hükümetin daveti üzerine Libya'da bulunduğunu, buradaki faaliyetlerinin tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.Libya'daki siyasi görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Akar, şunları söyledi: "Bir an önce siyasi çözümün gelmesi için elimizden gelen gayreti, desteği ilişkide olduğumuz bütün muhataplarımıza da anlatıyoruz. Sürecin bu şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Başından beri dediğimiz gibi 'Libya Libyalılarındır ve Libya'daki problemi Libya'daki kardeşlerimiz çözecektir.' Siyasi çözümü destekliyoruz. Libyalı kardeşlerimize bugüne kadar her türlü yardımı ve desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduk."'HİÇBİR OLDUBİTTİYE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu belirten Akar, "Uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve teamüller çerçevesinde Türkiye'ye ait olan haklara karşı çok ciddi tacizler olmaktadır. Bunlara karşı da biz ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de gece-gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi, hak ve hukukumuzu asla çiğnetmeyeceğimizi, KKTC'deki Türk varlığının kabulünden başka çare olmadığını, eğer egemen ve eşit haklara sahip Türk halkının varlığı kabul edilmezse hiçbir şekilde çözümün söz konusu olamayacağını söyledik, söylemeye devam ediyoruz" dedi. 'ŞIMARIK MUHAKEMEYE DAYALI, BENCİL İSTEKLER'Yunanistan'ın Ege'de gayriaskeri statüdeki 16 adayı uluslararası hukuka aykırı silahlandırdığına dikkati çeken Bakan Akar, "Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler. Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sordu.Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti: "Bunların hepsine biz 'evet' diyoruz, Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Haklı değiller. Biz haklıyız onun için de güçlüyüz. Onun için hiçbir toplantıdan uzak durmamız söz konusu değil. Bu münasebetlerimizi bu şekliyle sürdürüyoruz. Diyoruz ki bir an önce oturalım, konuşalım iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, diyalog yoluyla bütün sorunlarımıza siyasal çözümler bulalım. Gerginliği giderelim tırmandırmayalım olayları. Fakat kendileri gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. AB Zirvesi'nde bir-iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı, bencil isteklerine evet demedi."

Türkiye'nin bu konuda sadece sahada değil masadaki mücadelesini de sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Üçüncü ülkelerden istediğimiz tek şey objektif olmalarıdır" dedi. Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad ettiğini belirten Bakan Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" diye konuştu.

