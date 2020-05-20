Bakan Akar, personelle bayramlaşma programında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar, personelle bayramlaşma programında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda diğer ülkelerinkilerle kıyaslandığında en başarılı ordu olduğunu belirtti.

Bakan Akar, personelle bayramlaşma programında gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda diğer ülkelerinkilerle kıyaslandığında en başarılı ordu olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığında, Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende, Kovid-19 tedbirleri uygulandı. Katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralına uyulurken, salona girişlerde maske dağıtıldı, tören öncesinde salon dezenfekte edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma bakan yardımcıları ile bakanlık personelinin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yaşamanın önemine değindi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlık, kurum ve kuruluşlarının birlik, beraberlik, koordinasyon içerisinde Kovid-19'la mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal koruyucu, önleyici tedbirleri hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bu kapsamda öncelikli olarak Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ni (KOMMER) kurduklarını anımsatan Bakan Akar, merkezin en alttaki üs bölgelerine, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yönettiğini belirtti.

Kaynağa zamanında erişmek maksadıyla filyasyon ekipleri oluşturduklarını, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreci takip ettiklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Bizim için en korkulu rüya, operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı. Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim koronavirüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı. Şu ana kadar gelinen noktada, rakamlara bakıldığında, gerçekten övünülecek bir durum var. Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular; ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok."

Akar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden MSB personelleri uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

35 milyon maske, 160 ton dezenfektan

Bakanlık olarak, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde de katkı sağladıklarını ifade eden Akar, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz (MKEK) tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Sahra adı verilen mekanik solunum cihazını hem tasarladı hem üretti. Cihazın sertifikasyon sürecinin, bugün yarın bitmesini bekliyoruz. Bu bittikten sonra tamamen milli ve yerli, tasarımı da bize ait olmak üzere Sahra solunum cihazını haftada 500 adet üretmeye başlayacağız." dedi.

Ürettikleri yerli termal kameraları da birliklere dağıttıklarını belirten Akar, MKEK tarafından yapılan maske üretim tezgahlarının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordine edilerek Kırıkkale Halk Eğitim'e teslim edildiğini söyledi.

Bakanlığa bağlı kurum ve fabrikalarda maske, tulum ve dezenfektan gibi koruyucu sağlık malzemelerinin üretiminin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Bütün bunları Silahlı Kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadele

Salgınla mücadeleye ilişkin normalleşme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere normalleşme yönündeki çalışmalarımız kapsamında bir takvim belirledik ve bu takvim üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Salgına yönelik tedbirler alınırken terörle mücadelenin de artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bu çerçevede 5 operasyon bölgesinde, mavi vatanımızda TSK'nın kahraman mensupları büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist, operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

İdlib ve Libya'daki son durum

Mutabakatlar kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki faaliyetlerin de devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Birtakım radikal grupların yaptığı provokasyonlar, girişimler oldu. Ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması ve evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde tekrar evlerine dönmelerini sağlamak için orada yoğun ve kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Ruslarla koordineli yaptığımız çalışmalar var. Bazı aksaklıklar, bazı ateşkes ihlalleri olmakla birlikte genel anlamda ateşkese uyuluyor, istikrara doğru çok emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun göstergesi olarak 300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor."

Libya'daki askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Akar, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan ulusal mutabakat hükümeti unsurları büyük başarılar sağladı." dedi.


Akar, Türkiye'nin Libya'daki tüm faaliyetlerinin muhatabının, BM tarafından tanınan Libya Hükümeti, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac olduğunu da vurguladı.

Ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum, bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Koronavirüs, Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 04:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, personelle bayramlaşma programında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu         
23:02
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı         
22:52
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı         
22:50
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti         
22:24
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar         
22:15
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı         
20:39
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi         
20:22
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir         
19:32
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim         
19:24
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 23:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar, personelle bayramlaşma programında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]