- Bakan Akar: "PKK, bölge halkının da düşmanıdır"- Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Akar: "PKK, bölge halkının da düşmanıdır"- Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü

19.01.2021 16:34

- Bakan Akar: "PKK, bölge halkının da düşmanıdır" Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski IKBY Başbakanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile bir araya geldi.

- Bakan Akar: " PKK, bölge halkının da düşmanıdır"

Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski IKBY Başbakanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile bir araya geldi. Bölge güvenliğinin ele alındığı görüşmede Akar, "PKK, bölge halkının da düşmanıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı heyetle Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği yoğun temaslarının ardından dün akşam Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine geçmişti. Bakan Akar ve Orgeneral Güler buradaki yoğun programlarına eski IKBY Başbakanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüşerek başladı.

Erbil'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, "Hem Iraklı kardeşlerimiz hem bölge halkı hem de Türkiye için sorunlarımızı görüşme fırsatı bulacağız. Sorunları birlikte çözebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Dün Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa El-Kazımi, Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi ve İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Akar, "Karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli başarıların elde edildiğini belirten Akar, "Diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek onları da etkisiz hale getirerek çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Terör örgütünün gerçek yüzü görüldü"

PKK'nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Akar, "PKK'nın gerçek yüzünü Irak'ta birçok kesim daha net bir şekilde görmektedir. PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz" diye konuştu.

PKK'nın YPG olduğunu hatırlatan, Türkiye'nin bütün mücadelesinin terör ve teröristle olduğunu ifade eden Akar, "Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Irak'taki her kesimin Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın kendilerine huzur ve refah getireceğini bilmesi gerekiyor. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır" dedi.

Akar-IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi

Bakan Akar ve Orgeneral Güler görüşmenin ardından Başbakanlığa geçerek IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Gerçekleştirilen samimi görüşmelerle açık olarak fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. İki gündür olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, "Ortak kültürümüz, tarihimiz ve komşuluk ilişkilerimiz bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir" dedi.

Mesrur Barzani ise Akar ve Orgeneral Güler'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Bakan Akar: PKK, bölge halkının da düşmanıdır - Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü
- Bakan Akar: PKK, bölge halkının da düşmanıdır - Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü
- Bakan Akar: PKK, bölge halkının da düşmanıdır - Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü
- Bakan Akar: PKK, bölge halkının da düşmanıdır - Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü

Kentsel Dönüşüm Projesi, Mesut Barzani, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bakan Akar: 'PKK, bölge halkının da düşmanıdır'- Akar, KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü - Son Dakika


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