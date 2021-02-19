Bakan Akar: "PKK terör örgütü tarafından 'girilemez,' 'ulaşılamaz' denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu"
19.02.2021 14:30
Bakan Akar: "PKK terör örgütü tarafından 'girilemez,' 'ulaşılamaz' denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu"
Bakan Akar: "PKK terör örgütü tarafından 'girilemez,' 'ulaşılamaz' denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu" - ANKARA
Terör, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Akar: 'PKK terör örgütü tarafından 'girilemez,' 'ulaşılamaz' denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu' - Son Dakika
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