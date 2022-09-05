Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti

05.09.2022 18:56
Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti

- Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile "MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"ndaki Türk firmaları ziyaret ederek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah,...

- Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti

VARŞOVA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile "MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"ndaki Türk firmaları ziyaret ederek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'nin "lider ülke" olarak yer aldığı orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı olan "MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı"na ziyaretine eşlik etti. Türk firmaların bulunduğu alana gelişinde Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Duda; Roketsan, Aselsan ve Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu firmaların stantlarını gezdi.

Bakan Akar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verilen ziyaret sırasında Duda, Polonya'nın da satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'yı inceledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya ziyareti sırasında Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da eşlik etti.

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STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü
Kaynak: İHA

Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti - Son Dakika

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