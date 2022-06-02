Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

02.06.2022 16:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bükreş'te Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bükreş'te Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşmesinin ardından Controceni Sarayı'na geçen Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim alanında ve diğer alanlarda iş birliği konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının iletilen Akar, askeri ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari iş birliğin önemine dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri taşınmasına yönelik mevcut potansiyele vurgu yaptı. Akar ayrıca Türkiye-Romanya ilişkilerine sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Bakan Akar görüşmenin ardından "Kahramanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Iohannis'in de yer aldığı törende Akar, anıta çelenk bıraktı.

(İHA)

Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

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Kaynak: İHA

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