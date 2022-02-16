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Bakan Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü

16.02.2022 16:13
Bakan Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya geldi. Görüşmede, Karadeniz'in barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Akar, sonrasında Dincu ile görüştü.

NATO Karargahı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı.

Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Dincu'yu tebrik eden Akar, Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğuna, 2 ülke arasında arasında askeri eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımlar bulunduğuna, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yaptı.

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Hulusi Akar, Karadeniz, Romanya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü - Son Dakika


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