Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Patrick Nyvamvumba ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Ruanda Genelkurmay Başkanı Patrick Nyvamvumba ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ile birlikte kendisini ziyaret eden Ruanda Genelkurmay Başkanı Org. Patrick Nyvamvumba'yı Bakanlıkta bulunan makamında ağırladı.
(İHA)
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