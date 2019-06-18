Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı
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Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Patrick Nyvamvumba ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Patrick Nyvamvumba ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte kendisini ziyaret eden Ruanda Genelkurmay Başkanı Org. Patrick Nyvamvumba'yı Bakanlıkta bulunan makamında ağırladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Güncel
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