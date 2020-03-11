Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor - Son Dakika

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Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor
6 saat önce
Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor
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