Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor - Son Dakika

Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor

6 saat önce

Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor.

Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor

Bakan Akar Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
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