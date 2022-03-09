Bakan Akar: "Rus limanlarındaki gemilerimizin Türkiye'ye gönderilmesinde olumlu gelişmeler bekliyoruz" - Son Dakika
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Bakan Akar: "Rus limanlarındaki gemilerimizin Türkiye'ye gönderilmesinde olumlu gelişmeler bekliyoruz"

09.03.2022 12:33
Bakan Akar: "Rus limanlarındaki gemilerimizin Türkiye'ye gönderilmesinde olumlu gelişmeler bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, TBMM'deki AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesine ilişkin, "Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Birinci konu ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi ve ateşkesin gelmesi. Türkiye olarak iki uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin bu gemilere refakat edip etmeyeceği sorusu üzerine Akar, "Ona gerek yok. Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak. Uygun olan zamanda gelecek. Gıda gemileri dışında Türk bandralı gemilerimiz var" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

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Bakan Akar: 'Rus limanlarındaki gemilerimizin güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesinde olumlu gelişmeler bekliyoruz' Bakan Akar: 'Rus limanlarındaki gemilerimizin güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesinde olumlu gelişmeler bekliyoruz' Son dakika haberleri | Bakan Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz Son dakika haberleri | Bakan Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz Bakan Akar: 'Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek' Bakan Akar: 'Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek'

Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Rus limanlarındaki gemilerimizin Türkiye'ye gönderilmesinde olumlu gelişmeler bekliyoruz' - Son Dakika


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