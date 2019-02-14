Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya'ya geldi.

Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya'ya geldi. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, bölgede sağlanan koordinasyon ve Suriye'deki işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - SOÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu, Soçi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soçi Zirvesi'ne Giden Erdoğan'ın Çantasında Suriye ve İkili İlişkiler Var Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur

Oyuncu Billur Kalkavan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Aşkını Anlattı: Çok Mutluyuz Bakanlık Duyurdu! Peribacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]