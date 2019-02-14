Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya'ya geldi. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, bölgede sağlanan koordinasyon ve Suriye'deki işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - SOÇİ

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Soçi Zirvesi'ne Giden Erdoğan'ın Çantasında Suriye ve İkili İlişkiler Var

Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur

Oyuncu Billur Kalkavan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Aşkını Anlattı: Çok Mutluyuz

Bakanlık Duyurdu! Peribacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı