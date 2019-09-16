Bakan akar, rus mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
MİLLİ Savunma Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Hulusi Akar
, Türkiye-Rusya- İran
Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib
olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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