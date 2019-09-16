Son Dakika Haberleri: Bakan akar, rus mevkidaşı ile görüştü
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Bakan akar, rus mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

MİLLİ Savunma Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan akar, rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]
MİLLİ Savunma Hulusi Akar, Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Türkiye, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
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