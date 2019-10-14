Son Dakika Haberleri: Bakan akar, rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika Politika Bakan akar, rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan akar, rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

30 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakan akar, rus mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.


Hulusi Akar, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:49 Kaynak: DHA
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