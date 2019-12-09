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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, görüşmede Soçi mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
(İHA)
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