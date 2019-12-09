Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, görüşmede Soçi mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

(İHA)

Hulusi Akar, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da el bombalı banka soygunu
Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı, bir vatandaş kendini kesti Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu! Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 05:38:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]