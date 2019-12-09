Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekat Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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