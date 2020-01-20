Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanuı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanuı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib ve Libya olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:16 Kaynak: DHA
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