Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede ikilinin başta İdlib ve Libya olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. - ANKARA