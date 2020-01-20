Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
12 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanuı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:40 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanuı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib ve Libya olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
ANKARA,
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