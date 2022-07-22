Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

22.07.2022 18:40
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul'a gelen Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda Bakan Akar tarafından, Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı. Tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildi. (DHA)

YORUMLAR
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AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması
Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Hulusi Akar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

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