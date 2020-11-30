Bakan Akar: Ruslarla çalışmalar, planladığı şekilde devam ediyor - Son Dakika

Bakan Akar: Ruslarla çalışmalar, planladığı şekilde devam ediyor

30.11.2020 17:08
Bakan Akar: Ruslarla çalışmalar, planladığı şekilde devam ediyor, System.String[]

Bakan Akar: Ruslarla çalışmalar, planladığı şekilde devam ediyorMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'daki anlaşmanın ardından Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine ilişkin, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor" dedi.

Bakan Akar: Ruslarla çalışmalar, planladığı şekilde devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'daki anlaşmanın ardından Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine ilişkin, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimat veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

'PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya savunma bakanları tarafından mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Akar, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor" diye konuştu.Türk bayraklı 'ROSELINE-A' isimli ticari geminin 22 Kasım'da uluslararası hukuka aykırı olarak açık denizde durdurularak aranmasına da değinen Akar,  "Gemide tamamen insani yardım malzemesi bulunuyordu. Bununla alakalı hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz" dedi. 'GERGİNLİĞİ ARTIRAN TARAF BİZ DEĞİLİZ' Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi: "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar."'BİZİM GİTTİĞİMİZ YOL DOĞRU'Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olarak diyalogla sorunlarının büyük bir bölümünü çözebileceğini vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu: "Bunları konuşalım, görüşelim diyoruz. Bu konuda karşılıklı güven artırıcı önlemler çerçevesinde görüşebiliriz, istikşafi görüşmeler çerçevesinde görüşebiliriz, NATO Genel Sekreteri'nin öncülüğünde ayrıştırma usulleri adı altında yapılan görüşmelerde görüşebiliriz. Bütün bunların hepsi açık olmakla beraber maalesef çok aykırı bir şekilde duruş sergiliyor ve bunlardan kaçınıyorlar. Gerçek böyleyken 'Tırmandırdınız, gerilimi artırdınız, tahrik ettiniz' gibi tempo tutuyorlar. Bunlar gerçekten çıkar yol değil, bunların anlaşılmasını temenni ediyoruz. Bizim gittiğimiz yol doğru. İnandığımız yolda biz hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak ayrıca iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek şeklindeki ilkeli tutumuzu sürdüreceğiz. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem ülkemizin hak ve menfaatleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, uluslararası hukuku da teamülleri de alınan kararları da biliyoruz, bu çerçevede tutarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor."'HASSASİYETİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, "Herkes bir şeyler söyleyebilir. Burası hukuk devleti. Hukuk içinde yapılması gereken ne varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Bu konudaki hassasiyetimizin bilinmesini istiyorum.  Bu konuda biz de kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız" dedi.

Bakan Akar, sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad ettiğini belirterek, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,  'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" diye konuştu.

Dağlık Karabağ, Bakan, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Ruslarla çalışmalar, planladığı şekilde devam ediyor - Son Dakika


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