Bakan Akar: Ruslarla görüşmeler devam ettiğine göre umutluyuz - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ettiğine göre umutluyuz. Dolayısıyla bir çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakar Akar, Rus heyetin Ankara'daki temaslarına ilişkin, İdlib'de askeri olmaktan ziyade insani durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Akar, "Burada insanların içinde yaşadığı çok ağır travma, sıkıntı var. Bunun önlenmesi için çalışıyoruz. Ruslarla ikinci gününde görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ettiğine göre umutluyuz. Dolayısıyla bir çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyorlar. Bizim buradaki durum ve tutumumuzun çok sağlam olduğuna inanıyoruz. Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devam etmesinden yanayız. Bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bir noktaya kadar geldi olaylar; önümüzdeki saatlerde, günlerde bugün, yarın sonuçlar belli olacak. Buna göre biz de tavrımızı belirleyeceğiz; ama görüşlerimiz belli. Barışın, huzurun gelmesi için çabalıyoruz" diye konuştu.

Soçi Mutabakatı'na bağlı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Soçi Mutabakatı ile ilgili önemli çalışmalar yaptığımızı, önemli mesafeler katettiğimizi; fakat rejimin her seferinde aynı şeyi yaptığını görmek lazım. Biz öncelikle bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve böylece göçün durması, radikalleşmenin engellenmesi, akan kan durduktan sonra diğer konuların Soçi Mutabakatı çerçevesinde ilerlemesini istiyoruz" dedi.

'ABD SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞMEMİZ VAR'

Bakan Akar, Türkiye 'nin insani bakış açısının görülmesi gerektiğini kaydederek, "Sadece Rusya ile değil çeşitli görüşmelerimiz oluyor, Batı'da açıklamalar var. 'Masumları koruyan tek ülke Türkiye' deniyor. Fiili katkıların olması gerektiğini söylüyoruz. Biraz sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmemiz var, ona da dile getireceğiz" diye konuştu.

'HAVA SAHASI İÇİN RUSLARLA GÖRÜŞÜYORUZ'

Bakar Akar, Türkiye'nin elinden geldiğince faaliyetlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, "Bu çerçevede oradaki insanların dramına son vermek için tedbirler alınıyor. Hava sahasının herhangi bir şekilde askeri operasyon ötesinde ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğunu, ateşkesin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için İHA, SİHA'ların, Hava Kuvvetleri'mizin faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla görüşüyoruz" dedi.

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-Bakan Akar açıklamaları,

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Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,