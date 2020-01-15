Bakan Akar: " Rusya 'dan S-400'Ü aldık, kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam yetenek olayı Nisan-Mayıs ayında gerçekleşecek." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

29 yaşındaki Fedor Smolov, 17 yaşındaki Maria Yumasheva ile evlenecek

Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı

Rusya'da Medmedev'den boşalacak olan başbakanlık koltuğuna aday iki isim belli oldu