Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar, "Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi" kapsamında Şoygu ile görüştü.
İki bakanın görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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