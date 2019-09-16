Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
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Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

44 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar, "Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi" kapsamında Şoygu ile görüştü.

İki bakanın görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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