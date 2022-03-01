Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulanırken, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği ve bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

İHA