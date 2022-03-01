Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

01.03.2022 17:42
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulanırken, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği ve bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

İHA

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Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için... Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için... Şoygu: 'Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek' Şoygu: 'Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek'

Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Milli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika


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