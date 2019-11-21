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Bakan Akar: "S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor.
6 saat önce
Bakan Akar: "S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:42 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. Kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız." - ANKARA
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