Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor.
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. - Son Dakika

Bakan Akar: "S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor.

6 saat önce

Bakan Akar: "S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. Kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız." - ANKARA

Türkiye, S 400, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:42 Kaynak: İHA
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