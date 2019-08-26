Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci batarya geldi.
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Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci batarya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." - ANKARA
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