Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci batarya geldi.
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Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci batarya geldi.

1 saat önce

Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci batarya geldi.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." - ANKARA

S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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