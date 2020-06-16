Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli silahları inceledi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, bakanlığa bağlı birimlerde denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları yakından inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, ilk olarak bakanlığın ilaç fabrikasını ziyaret etti. Akar, koronavirüse karşı geliştirilerek, belli aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.