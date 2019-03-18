Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Şanlı Tarihimiz, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan Terörle Mücadeleye...

Bakan Akar: "Şanlı Tarihimiz, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan Terörle Mücadeleye...

41 dakika önce

- Alandan görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı.

- Alandan görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine katıldı. Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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