Bakan Akar, Şanlıurfa'da
7 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Suriye
sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa
'ya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, havayoluyla Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar'ın gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akar'ın Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması planlanan Akçakale
ilçesine gitmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA
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