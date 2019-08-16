Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Şanlıurfa'da
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Bakan Akar, Şanlıurfa'da

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, havayoluyla Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar'ın gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akar'ın Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması planlanan Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor.
(İHA)
Hulusi Akar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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