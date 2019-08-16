Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Şanlıurfa'da: Bakanlıktan açıklama geldi
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Akar Şanlıurfa'da: Bakanlıktan açıklama geldi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte Suriye'de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere Şanlıurfa'da gerçekleştirilen temaslara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar Şanlıurfa'da: Bakanlıktan açıklama geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte Suriye'de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere Şanlıurfa'da gerçekleştirilen temaslara ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, havayoluyla Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar'ın gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akar'ın Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması planlanan Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Suriye'de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere ABD'li heyet Şanlıurfa'da dün incelemelerde bulunmuştu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Dün Şanlıurfa'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etmiştir" denildi.
(İHA)
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne
Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da İstanbul - Yeni havalimanı yüzde 8 yakıt tasarrufu sağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 13:05:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Şanlıurfa'da: Bakanlıktan açıklama geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]