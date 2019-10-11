Bakan Akar, şehit ailelerine başsağlığı diledi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim sırasında şehit düşen Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim sırasında şehit düşen Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailelerine başsağlığı diledi. - ANKARA
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