Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, şehit ailelerine başsağlığı diledi
Son Dakika Güncel Bakan Akar, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Bakan Akar, şehit ailelerine başsağlığı diledi

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim sırasında şehit düşen Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, şehit ailelerine başsağlığı diledi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim sırasında şehit düşen Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailelerine başsağlığı diledi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Türkiye taviz vermeyecek
Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 20:07:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, şehit ailelerine başsağlığı diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]