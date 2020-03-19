Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bazı radikal gruplar tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramaza Nayir ve Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bazı radikal gruplar tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramaza Nayir ve Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, 19 Mart 2020 tarihinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından ateş açılması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: ANKARA, -


Hulusi Akar, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:27 Kaynak: DHA

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