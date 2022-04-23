Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı

23.04.2022 12:23
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 18 şehit ve gazi çocuğu, Milli Savunma Bakanlığına davet edildi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, şehit ve gazi çocukları ile tek tek sohbet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir." dedi.

TSK'nin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Akar, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında" diye konuştu.

Şehit ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız."

Çocuklarla ilgilenen Akar, resim çizimlerine yardım ettiği çocuklara, derslerine çok çalışmaları tavsiyesinde de bulundu.

Görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Akar ve komutanlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı
Milli Savunma Bakanlığında çocuk sesleri yankılandı

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Kaynak: AA

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