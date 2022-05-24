Bakan Akar, sınır hattında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Akar, sınır hattında incelemelerde bulundu

24.05.2022 18:03
Bakan Akar, sınır hattında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması Akar'ın askeri helikoptere binmesi Helikopterden çekilmiş görüntüler Helikopterin iniş yapması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması Fotoğraf çekimi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması

Akar'ın askeri helikoptere binmesi

Helikopterden çekilmiş görüntüler

Helikopterin iniş yapması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması

Fotoğraf çekimi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattında incelemelerde bulundu.

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Kırgızistan-Özbekistan sınır hattında 270 metrelik tünel bulundu Kırgızistan-Özbekistan sınır hattında 270 metrelik tünel bulundu
Kaynak: AA

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