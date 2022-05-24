Bakan Akar, sınır hattında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması
Akar'ın askeri helikoptere binmesi
Helikopterden çekilmiş görüntüler
Helikopterin iniş yapması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması
Fotoğraf çekimi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattında incelemelerde bulundu.
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