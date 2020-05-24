Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı - Son Dakika

Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla bayramlaştı.

Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından geceyi hudut hattında geçirdi. Sabah, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalarak bayramlaşan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Burada görevli personelin de bayramını kutlayan Bakan Akar, daha sonra hudut hattının güvenliği ile Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'ın talimatlarının ardından birlik komutanları, "Moral ve motivasyonumuz son derece yüksektir" ifadelerini kullandı.

Hudutlarda, teröristin peşinde, operasyonel koşullarda bayram yapmanın herkese nasip olmayacağını ifade eden Bakan Akar, "Silahlı kuvvetler bir bütün halinde bir taraftan terörle diğer taraftan da koronavirüs ile mücadele ediyor. Yoğun günlerden, zor görevlerden geçiyoruz. Vatanımızın, milletimizin güvenliği için bugüne kadar bize verilen görevleri başarıyla yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için her zamankinden daha çok çalışıp tarihten ders almamız lazım" dedi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Akar konuşmasını, zor arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.


Hulusi Akar, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı - Son Dakika

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