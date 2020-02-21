Bakan Akar sınırın sıfır noktasında - Son Dakika
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Bakan Akar sınırın sıfır noktasında

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte İdlib'deki faaliyetlerin kontrolünün sağlandığı 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar sınırın sıfır noktasında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte İdlib'deki faaliyetlerin kontrolünün sağlandığı 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan ve verdiği talimatlara sahadaki Mehmetçikten "Her zaman hazırız" karşılığını alan Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'ni de ziyaret etti. Harekat Merkezi'nde bulunan bölge haritası üzerinden son durumla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Akar, mutabakatlar çerçevesinde İdlib'de görev yapan personelle telsiz konuşması gerçekleştirdi. Sahadaki son durum, arazi ve hava şartlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Akar, telsizden talimatlar verdi. Bakan Akar'ın talimatları üzerine bölgedeki birliklerin komutanları "Her zaman hazırız" cevabını verdi. Bölgede bulunan personel, Bakan Akar'a mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını devam ettiren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladığına yönelik tespitleri bildirdi. İncelemeleri sonrasında Harekat Merkezi'ndeki personele hitap eden Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığını belirterek, personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini kaydeden Bakan Akar, "Şu anda yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğe güveniyor ve başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş, ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur. Biz de aynı şekilde ister Suriye'de, ister Irak'ta, ister Libya'da masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatanı için canlarını feda eden şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Akar, "Hepinize kazasız, belasız hayırlı, başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Hulusi Akar, İdlib, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
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