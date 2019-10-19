Bakan Akar: "Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına göz yummayız"
2 saat önce
Açılış törenine katılan vatandaşlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:25 Kaynak: AA
Açılış törenine katılan vatandaşlar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
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