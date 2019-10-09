Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Sivil, masum insanlar dokunulmazdır."
Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Sivil, masum insanlar dokunulmazdır.'

Bakan Akar: "Sivil, masum insanlar dokunulmazdır."

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ile çevre dokunulmazdır.

Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ile çevre dokunulmazdır."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Masum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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