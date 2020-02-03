Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. - Son Dakika

Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik.

6 saat önce

Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz"

Astana, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz
32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 04:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]