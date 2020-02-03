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Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik.
6 saat önce
Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Bakan Akar: "Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz"
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