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Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi

19.06.2021 10:57
Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerindeyiz" dedi.

Bakan Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışını takip etti. Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden yapılan ve başarıyla tamamlanan atışın ardından Akar, gemi personeli ile bir araya geldi. Türkiye'nin genişleyen etki ve ilgi alanına vurgu yapan Bakan Akar, "Proaktif çalışmalarla tüm muhtemel risk, tehdit ve tehlikelere karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik, tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.

5 YIL İÇİNDE 13 BÜYÜK ÇAPLI HAREKAT TSK'nın görevlerini hukuk çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yapmayı sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "Kara Kuvvetlerimizde bundan önce 2 komando tugayımız vardı, şu anda 17 komando tugayımız var. 17'si de yurt içinde ve sınır ötesinde angaje durumda. Sadece kendi hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için değil, dost ve kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve bünyesindeki Kara Kuvvetleri tarafından 5 yıl içinde 13 büyük çaplı harekat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kara Kuvvetlerimiz şanlı tarihine bu 13 harekatın başarısını yazdırmış bulunuyor" diye konuştu. 'TAVİZ VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetlerine de değinen Bakan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz son 20 yıldaki faaliyetlerinin zirvesine çıkmış durumda. 2020'de 200 bin saat seyir/yıl gerçekleştirmek suretiyle büyük bir başarı sağladı. 2016 ve 2015 ile kıyasladığımızda yüzde 94'lük bir artış göstermektedir. Enerji Bakanlığımızın sondaj ve arama gemilerimize refakat ve koruma görevlerinin yanı sıra tatbikatlar ve Libya'daki görevimiz dahil yoğun bir tempo içinde büyük bir başarıyla bu faaliyetleri sürdürmektesiniz. Denizlerde, uluslararası sularda, karasularımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta, kollamakta kararlıyız. Bundan taviz vermemiz söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.'TERÖRÜ BİTİRMEKTE KARARLIYIZ'Hava Kuvvetleri'nin faaliyetlerini fedakarca yerine getirdiğini belirten Bakan Akar, "Geçmişteki oranlara göre bakıldığında bir pilotumuz beş pilotun işini yapıyor, başarılarına başarı katıyor, Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine altın harflerle yeni sayfalar ilave etmeye devam ediyor. Hava Kuvvetlerimiz önemli, ağır görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürüyor. Bunlarla birlikte terörle mücadele harekatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Terörü bitirmekte kararlıyız. Irak'ın kuzeyine yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. 24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelemiz yoğunlaştı, bugüne kadar da artan bir tempoda aralıksız devam ediyor. O günden bugüne kadar baktığınızda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki barınak, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor. Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracak, hudutlarımızın halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar için tek çıkar yol adalete sığınmaktır" ifadesini kullandı. 'ATMACA HAYIRLI OLSUN'Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini de belirten Bakan Akar, "Atmaca, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayide yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'leri geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, "Daha gideceğimiz çok yol var. Çetin bir mücadele içindeyiz. Bunu da aksaksız sürdürmek zorundayız" diye konuştu.'CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI'

Savunma sanayideki millileşme faaliyetlerine yönelik 'Cin şişeden çıktı' değerlendirmesinde bulunan Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde 'bunu yapamayız' gibi bir duyguya, düşünceye yaklaşıma yer yok. Elimizden geldiğince gece-gündüz çalışacağız ve ihtiyaçlarımızın tamamını yerli ve milli olarak başarmak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar, Milli, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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