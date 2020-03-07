Son Dakika › Dünya › Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak - Son Dakika Dünya
Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan Suriye mutabakatına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı"dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan Suriye mutabakatıyla 15 Mart'ta başlayacak devriyelerin esaslarının belirlenmesi için çalışıldığını ve Rus heyetinde de hafta başında Ankara'ya geleceğini söyledi.
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:44
Son Dakika İran askerleri, koronavirüsü Esed'in karargahına taşıdı Numan Kurtulmuş: "Atatürk bu adamı kızılcık sopasıyla kovalardı" Putin'e "Kafir" diyen İranlı komutan, Suriye'de öldürüldü İran'ın üst düzey komutanlarından Ferhad Debiriyan, Suriye'de öldürüldü