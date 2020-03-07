Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak - Son Dakika Dünya

Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan Suriye mutabakatına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı"dedi.

Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan Suriye mutabakatıyla 15 Mart'ta başlayacak devriyelerin esaslarının belirlenmesi için çalışıldığını ve Rus heyetinde de hafta başında Ankara'ya geleceğini söyledi.


Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

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Moskova, Ankara, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:44 
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