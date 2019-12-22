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Bakan Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:41 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
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