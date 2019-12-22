Bakan Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da... - Son Dakika

Bakan Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Bakan Akar: Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da...

Hulusi Akar, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:41 Kaynak: AA
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