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Bakan Akar: "Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması...
6 saat önce
Bakan Akar: "Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var."
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
Bakan Akar: " Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var." - ANKARA
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