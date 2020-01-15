Bakan Akar: "Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması... - Son Dakika

Bakan Akar: "Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması...

6 saat önce

Bakan Akar: "Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var."

Bakan Akar:

Bakan Akar: " Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var." - ANKARA

Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor İYİ Parti'den Bahçeli'ye destek: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak

Son Dakika Haberleri
19:41 Tunceli Belediyesi'ne haciz: "5 buçuk milyon civarındaki borç kayyuma aittir" - Son Dakika Haber
19:36 Rusya'da Medyedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu - Son Dakika Haber
19:34 Rusya'da Medmedev'den boşalacak olan başbakanlık koltuğuna aday iki isim belli oldu - Son Dakika Haber
19:32 Burdur'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika Haber
19:31 Burdur'da FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika Haber
18:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 19:48:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]