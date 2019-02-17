Bakan Akar: "Suriye Konusunda Bizim İçin Önemli Olan Halkımızın ve Sınırlarımızın Güvenliğidir"
33 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Ulusal Güvenlik Konferansı'nda katıldığı Suriye konulu panelde, "Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Münih
Ulusal Güvenlik Konferansı'nda katıldığı Suriye
konulu panelde, "Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün sona erecek olan 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye konulu oturuma katıldı. Akar oturumda yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir" dedi. Akar, Türkiye
'nin asıl kaygısının 440 kilometrelik sınırının ve halkının güvenliğini korumak olduğunu, bu kaygının ABD
güçlerinin bölgeyi terk etmesinden önce de aynı olduğunu söyledi. Bakan Akar, "Hürkiye sınırında terörist istemiyoruz. Adı ne olursa olsun teröristlerle mücadele devam ederek sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Akar, Türkiye'deki mültecilerin bir kısmının terörden temizlenen bölgelere geri döndüğünü sözlerine ekledi. - MÜNİH
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:38 Kaynak: İHA
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