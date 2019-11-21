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Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu...
6 saat önce
Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz." dedi. Akar, "Askerliğin kısaltılmasından dolayı zafiyet olmadı, 231 bin 920 er ve erbaş şuan silah altında" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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