Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz." dedi. Akar, "Askerliğin kısaltılmasından dolayı zafiyet olmadı, 231 bin 920 er ve erbaş şuan silah altında" ifadelerini kullandı. - ANKARA