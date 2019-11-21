Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu...
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, 'Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu... - Son Dakika

Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu...

6 saat önce

Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz.

Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin,

Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz." dedi. Akar, "Askerliğin kısaltılmasından dolayı zafiyet olmadı, 231 bin 920 er ve erbaş şuan silah altında" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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