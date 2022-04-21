Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi

21.04.2022 09:08

Türkiye ve Tacikistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo tarafından imzalandı.

Türkiye ve Tacikistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo tarafından imzalandı.

Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Mirzo'yu Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo'nun tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından Türkiye ve Tacikistan arasındaki ortak inanç, tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olunduğu belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar'ın iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının önemini ifade ettiği bildirildi.

Heyetler arası toplantının ardından Türkiye ve Tacikistan arasındaki Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo tarafından imzalandı.

Görüşmelerin ardından Akar ve Mirzo Kara Kuvvetleri Komutanlığına giderek Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi
Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi
Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi
Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi

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Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi - Son Dakika


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