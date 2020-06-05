Bakan Akar talimat verdi, o askerler hakkında inceleme başlatıldı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar,sosyal medyada yayınlanan bazı askerlerin, daha az kıdemli askeri, istedikleri hareketleri yapmaya zorladıkları görüntüyle ilgili inceleme başlatılması talimatı verdi. Bakan Akar'ın talimatı üzerine başlatılan incelemede, görüntüdeki askerler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bir grup askerin, daha az kıdemli askere bazı hareketleri yapmaya zorlarken çekilen görüntü, 'Askere eziyet' başlığıyla Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıların büyük tepki gösterdiği görüntü üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme talimatı verdi. Bunun üzerine görüntünün çekildiği tespit edilen birlik tarafından inceleme başlatıldı. İncelemede, görüntüdeki askerler tespit edilerek, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ANKARA, -